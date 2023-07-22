Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! İslam Memiş, ‘Kıyamet koparacak yükseliş geliyor’ diyerek uyardı: Tüm dünyanın gözü o tarihte…

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 değer kazancıyla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 artışla 11 bin 275 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.795 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 2,99 değer kazancıyla 26,9360 liraya, euro ise yüzde 1,88 kazançla 29,9400 liraya yükseldi.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Küresel tarafta ise piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor. Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor. Analistler, gelecek hafta toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguluyor.

Bu gelişmelerle ons altın fiyatları da 2 ayın zirvesine yükselmesinin ardından haftayı 0,3 artışla 1.962 dolardan kapattı.

“FAİZ ARTIŞINI SONLANDIRDILAR”

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına çevrilirken altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusu da yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda akıllardaki soru işaretlerini giderecek açıklama Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. Fed’in 26 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararını işaret eden uzman isim, “Açıklanacak olan kararın içeriği büyük bir merak konusu… Benim kişisel görüşüm Federal Rezerv’in bu yıl içerisinde faiz artışını sonlandırdığı yönünde” dedi.

“ALTINDA KIYAMET KOPARACAK BİR YÜKSELİŞ BİZİ BEKLİYOR”

İslam Memiş, “Altın/dolar paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarı taşıyacağı gibi, dolar kurunun da yılsonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek, altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı olması ve gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde panik olup satışa geçmemesi gerekiyor” sözlerini dile getirdi.

Memiş, “Sizin panikle sattığınız altınları en düşük fiyattan toplayanlar olacak” dedi.



