FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! İslam Memiş, ‘Kıyamet koparacak yükseliş geliyor’ diyerek uyardı: Tüm dünyanın gözü o tarihte…

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! İslam Memiş, ‘Kıyamet koparacak yükseliş geliyor’ diyerek uyardı: Tüm dünyanın gözü o tarihte…

22.07.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Altın yatırımcılarının şimdi ise gözü kulağı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için gelecek açıklamaya çevrildi. Fed’in faizlerde frene basıp basmayacağı merak edilirken, 26 Temmuz’daki karar daha da önemli hale geldi. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatları tahminini açıkladı ve, “Kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! İslam Memiş, ‘Kıyamet koparacak yükseliş geliyor’ diyerek uyardı: Tüm dünyanın gözü o tarihte…

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,34 değer kazancıyla 1.700 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 artışla 11 bin 275 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.698 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.795 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 2,99 değer kazancıyla 26,9360 liraya, euro ise yüzde 1,88 kazançla 29,9400 liraya yükseldi.

ALTIN

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Küresel tarafta ise piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor. Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor. Analistler, gelecek hafta toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguluyor.

1689571606563

Bu gelişmelerle ons altın fiyatları da 2 ayın zirvesine yükselmesinin ardından haftayı 0,3 artışla 1.962 dolardan kapattı.

ONS ALTIN (2)

“FAİZ ARTIŞINI SONLANDIRDILAR”

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına çevrilirken altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusu da yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda akıllardaki soru işaretlerini giderecek açıklama Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. Fed’in 26 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararını işaret eden uzman isim, “Açıklanacak olan kararın içeriği büyük bir merak konusu… Benim kişisel görüşüm Federal Rezerv’in bu yıl içerisinde faiz artışını sonlandırdığı yönünde” dedi.

ONS ALTIN (1)

“ALTINDA KIYAMET KOPARACAK BİR YÜKSELİŞ BİZİ BEKLİYOR”

İslam Memiş, “Altın/dolar paritesindeki artış, gram ve çeyrek altını yukarı taşıyacağı gibi, dolar kurunun da yılsonuna kadar yukarıya yönelik hareketine devam edeceğini düşünürsek, altında kıyamet koparacak bir yükseliş bizi bekliyor. Bu nedenle yatırımcının sabırlı olması ve gelecek hafta ortasına kadar yaşanabilecek ani düşüşlerde panik olup satışa geçmemesi gerekiyor” sözlerini dile getirdi.
Memiş, “Sizin panikle sattığınız altınları en düşük fiyattan toplayanlar olacak” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu: Yüzde 90'ı tamam, 2025'te...Bakan duyurdu: Yüzde 90'ı tamam, 2025'te...
Erdoğan ‘boş evlere vergi gelebilir’ demişti! Özgür Demirtaş uyardı: ‘Kötü sonuçlanır…’Erdoğan ‘boş evlere vergi gelebilir’ demişti! Özgür Demirtaş uyardı: ‘Kötü sonuçlanır…’
Dün motorin Salı günü benzin: Zamlar peş peşe geliyorDün motorin Salı günü benzin: Zamlar peş peşe geliyor
Anahtar Kelimeler:
Fed altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.