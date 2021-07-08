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Altın fiyatları son 3 haftanın zirvesinde! İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

08.07.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken 507 lira seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 504 liradan tamamladı.

ALTIN SON ÜÇ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Gram altın fiyatı, yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; ons altın fiyatı ise gün içerisinde 1.812 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci güne taşırken, saat 12.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yükselerek 507 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3.411 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.812,48 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları sonrası artan tahvil talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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