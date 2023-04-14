ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 1273 TL'lik tarihi rekor sonrası 14 Nisan 2023 Cuma gram, cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Nisan 2023 cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dün gram altında yaşanan yükseliş sonrası birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. ABD ÜFE rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından yaşanan bu durum sebebiyle güncel altın fiyatları merak edildi. İşte 14 Nisan 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (14 NİSAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 14 Nisan 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.268,31 TL'den yapan gram altın bugün 1.271,19 TL alış, 1.271.36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.571,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.492,00 liradan alınıyor, 8.596,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.302.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.263,00 liradan alınıyor, 4.312,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.151,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Nisan itibariyle 2.132,00 liradan alınıyor, 2.156,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Nisan günü 8.376,92 TL alış, 8,545,67 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

