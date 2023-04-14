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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 1273 TL'lik tarihi rekor sonrası 14 Nisan 2023 Cuma gram, cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek ALTIN FİYATLARI

14.04.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gram altının tarihi zirvesini 1273 TL'ye yükseltmesinin ardından haftanın son işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons ise geçtiğimiz gün 2048 dolara tırmandı. Öte yandan Dolar/TL alış fiyatı 19.3310 liradan, satış fiyatı ise 19.3560 liradan işlem görüyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 14 Nisan 2023 cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 1273 TL'lik tarihi rekor sonrası 14 Nisan 2023 Cuma gram, cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Nisan 2023 cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dün gram altında yaşanan yükseliş sonrası birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. ABD ÜFE rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından yaşanan bu durum sebebiyle güncel altın fiyatları merak edildi. İşte 14 Nisan 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (14 NİSAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 14 Nisan 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.268,31 TL'den yapan gram altın bugün 1.271,19 TL alış, 1.271.36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.571,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.492,00 liradan alınıyor, 8.596,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.302.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.263,00 liradan alınıyor, 4.312,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.151,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Nisan itibariyle 2.132,00 liradan alınıyor, 2.156,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Nisan günü 8.376,92 TL alış, 8,545,67 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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