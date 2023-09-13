ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 13 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9075 liradan, satış fiyatı ise 26.9165 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 28.9466 TL'den yapan euro şu anda 28.9420 TL alış ve 28.9513 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırıyor. 13 Eylül 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatlarında son durum ve konuya dair ayrıntılar haberimizde...
Altın fiyatları, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.652,84 TL üzerinden yapan gram altın 1.652,58 liradan alınıyor, 1.652,78 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 11.157,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.006,00 liradan alınıyor, 11.134,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.602.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.520,00 liradan alınıyor, 5.590 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.801,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Eylül itibarıyla 2.752 liradan alınıyor, 2.795 liradan satılıyor.
Tam altın 13 Eylül günü 10.875.21 alış, 11.084.70 TL satış fiyatından el değiştiriyor.