ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Haziran 2023 Cuma tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Haziran 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken dolar ve euro alış-satış fiyatları da incelenmeye başlandı. Dolar son kapanışını 23.6110 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5555 liradan, satış fiyatı ise 23.6665 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.8437 TL'den yapan euro şu anda 25.8193 TL alış ve 25.8682 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (16 HAZİRAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 16 Haziran 2023 Cuma günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.489,54 TL'den yapan gram altın bugün 1.482,06 TL alış, 1.482,31 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.724,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.423,00 liradan alınıyor, 9.664,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.884.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.741,00 liradan alınıyor, 4.854,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.442,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Haziran itibariyle 2.371,00 liradan alınıyor, 2.427,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Haziran günü 9.427.49 TL alış, 9,632,6483 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



