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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 17 Haziran 2022 Cuma

17.06.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Haziran 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasının Çarşamba günü açıkladığı faiz kararı sonrası altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 17 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 17 Haziran 2022 Cuma

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Haziran Cuma günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 17 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Haziran 2022 Cuma gününün güncel fiyatları haberimizde...

17 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 17 Haziran Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.032,93 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.024,91 lira satış fiyatı 1.025,15 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.790,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.667,00 TL satış fiyatı 6.742,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.407,00 TL'den yapan yarım altın, 3.334,00 TL alış 3.384,00 TTL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.703,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Haziran itibariyle 1.670,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.692,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.664,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.739,00 TL

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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
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