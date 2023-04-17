ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Nisan 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Nisan 2023 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.247,12 TL'den yapan gram altın bugün 1.249,23 TL alış, 1.249.43 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 8.571,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.570,00 liradan alınıyor, 8.671,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.302.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.298,00 liradan alınıyor, 4.352,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.151,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Nisan itibariyle 2.149,00 liradan alınıyor, 2.177,00 liradan satılıyor.
Tam altın 17 Nisan günü 8.479,78 TL alış, 8,649,65 TL satış fiyatından el değiştiriyor.