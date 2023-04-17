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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Nisan 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

17.04.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Dolar/TL alış fiyatı 19.3867 liradan, satış fiyatı ise 19.4090 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 21.3101 TL'den yapan euro şu anda 21.2776 TL alış ve 21.3426 TL satış fiyatına sahip. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Nisan 2023 Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Nisan 2023 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (17 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.247,12 TL'den yapan gram altın bugün 1.249,23 TL alış, 1.249.43 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.571,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.570,00 liradan alınıyor, 8.671,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.302.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.298,00 liradan alınıyor, 4.352,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.151,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Nisan itibariyle 2.149,00 liradan alınıyor, 2.177,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 17 Nisan günü 8.479,78 TL alış, 8,649,65 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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