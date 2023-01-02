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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Ocak 2023 gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? DİKKAT analistler "Büyük patlama yapacak!" diyerek uyardı!

02.01.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, 18,6682 TL alış, 18,7372 TL satış fiyatından işlem gördü. Uzmanlar döviz ve altını bir kere kenara bırakıp gümüşün fiyat grafiğinin Tesla'nın fiyat seyriyle dikkat çeken benzerlikler gösterdiğine dikkat çekip uyarıda bulundular. Peki; gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Ocak 2023 gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? DİKKAT analistler "Büyük patlama yapacak!" diyerek uyardı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Ocak 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar dahil, birçok kişi güncel rakamları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (2 OCAK 2023 PAZARTESİ)

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Altın fiyatları, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.096,58 TL'den yapan gram altın bugün 1.097,34 TL alış, 1.097,76 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,239,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.208,00 liradan alınıyor, 7.279,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.633.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.590,00 liradan alınıyor, 3.653,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.816,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Ocak itibariyle 1.800,00 liradan alınıyor, 1.826,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Ocak 7.208,00 TL alış, 7,280,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? Yeni yılın ilk işlem günü 2 Ocak 2023 Pazartesi Euro, Sterlin ve Dolar fiyatları! DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? Yeni yılın ilk işlem günü 2 Ocak 2023 Pazartesi Euro, Sterlin ve Dolar fiyatları!

ALTIN, DOLAR VE EURO YATIRIMCISINA DİKKAT ÇEKEN UYARI: "GÜMÜŞ TESLA GİBİ PATLAYABİLİR"

InvestingHaven analistleri altın, dolar ve euro yatırımcısını "Gümüş, Tesla gibi patlayabilir" diyerek uyardı.

Son iki ayda ons başına 200 dolardan fazla artan platin fiyatlarındaki dikkat çeken artışın bu yış ralliye dönüşebileceği tahminleri yapılıyor.

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