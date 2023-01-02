DOLAR yatırımcıları DİKKAT! 2 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Uzmanlar uyardı: "Fiyat grafiği büyük patlama yapacak!"

Dolar, Euro ve İngiliz Sterlin'inde son durum yeni yılın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yatırımcılar dahil, birçok kişi güncel rakamları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 2 Ocak 2023 günü Sterlin, Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7026 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,6682 TL alış, 18,7372 TL satış fiyatından işlem gördü.

2 Ocak 2023 Pazartesi günü Dolar, Euro ve Sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,0211 TL'den yapan Euro 19,9818 TL alış, 20,0606 TL satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR?

Önceki kapanışını 22,5612 TL'den yapan Sterlin 22,5600 TL alış, 22,5625 TL satış fiyatından del değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

DOLAR, EURO VE ALTIN YATIRIMCISINA DİKKAT ÇEKEN UYARI: "GÜMÜŞ TESLA GİBİ PATLAYABİLİR"

InvestingHaven analistleri altın, dolar ve euro yatırımcısını "Gümüş, Tesla gibi patlayabilir" diyerek uyardı.

Son iki ayda ons başına 200 dolardan fazla artan platin fiyatlarındaki dikkat çeken artışın bu yış ralliye dönüşebileceği tahminleri yapılıyor.

