ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 21 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Temmuz Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 21 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 21 Temmuz Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

21 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 21 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 960,24'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 957,76 lira satış fiyatı 957,91 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.438,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.384,00 TL satış fiyatı 6.456,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.229,00 TL'den yapan yarım altın, 3.190,00 TL alış 3.236,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.615,00 TL seviyesinde yapmıştı. 21 Temmuz itibariyle 1.600,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.618,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.319,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.437,00 TL



