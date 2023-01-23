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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 23 Ocak 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim 'ÇOK RİSKLİ' diyerek uyardı!

23.01.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altına yönelik açıklamaları sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,7906 TL'den yapan Dolar 18,7789 TL alış, 18,8023 TL satış fiaytaından el değiştiriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte İslam Memiş'in açıklamaları ve 23 Ocak 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları....

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 23 Ocak 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim 'ÇOK RİSKLİ' diyerek uyardı!

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik bir uyarı geldi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 OCAK 2023 PAZARTESİ)

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Altın fiyatları, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.165,45 TL'den yapan gram altın bugün 1.165,42 TL alış, 1.165,58 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,788,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.705,00 liradan alınıyor, 7.784,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.909.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.869,00 liradan alınıyor, 3.904,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Ocak itibariyle 1.934,00 liradan alınıyor, 1.951,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Ocak 7.721,00 TL alış, 7,812,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK 'ALTIN' UYARISI

Para Piyaslaarı Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş almayı düşünen vatandaşlara uyarıda bulundu. Altın alımı için bekleyen kişilere acele etmemeleri yönünde uyarıda bulunan Memiş altın ve gümüş fiyatları ons bazında riskli yerlerde dolaştığını vurguladı.

İslam Memiş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu aralar “Ons” bazlı düşüşler sert olabilir." ifadesine yer verdi.

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