ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 23 Ocak 2023! Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? DİKKAT uzman isim 'ÇOK RİSKLİ' diyerek uyardı!

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik bir uyarı geldi. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 OCAK 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.165,45 TL'den yapan gram altın bugün 1.165,42 TL alış, 1.165,58 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,788,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.705,00 liradan alınıyor, 7.784,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.909.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.869,00 liradan alınıyor, 3.904,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.954,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Ocak itibariyle 1.934,00 liradan alınıyor, 1.951,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Ocak 7.721,00 TL alış, 7,812,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK 'ALTIN' UYARISI

Para Piyaslaarı Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş almayı düşünen vatandaşlara uyarıda bulundu. Altın alımı için bekleyen kişilere acele etmemeleri yönünde uyarıda bulunan Memiş altın ve gümüş fiyatları ons bazında riskli yerlerde dolaştığını vurguladı.

İslam Memiş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu aralar “Ons” bazlı düşüşler sert olabilir." ifadesine yer verdi.

