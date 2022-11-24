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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

24.11.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün, Önceki kapanışını 18,6107 TL'den yapan dolar geçtiğimiz gün yüzde 0.03 düşüşle 18,6063 TL alış fiyatından, 18,6152 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Merkez Bankası faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00’te Kasım 2022 faiz kararını açıklayacak. Faizlerin bu ayki toplantıda tek haneye gerileyerek, indirimlere son verilmesi bekleniyor. Peki, 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı öncesi 24 Kasım 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

24 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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24 Kasım Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1,04804 TL'den yapan gram altın bugün 1.049,27 TL alış, 1.049,43 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.925.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.842,00 liradan alınıyor, 6.934,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.474,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.420,00 liradan alınıyor, 3.477,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.736,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Kasım itibariyle 1.700,00 liradan alınıyor, 1.738,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Kasım günü 6.850,00 TL alış, 6.942,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ İSLAM MEMİŞ’TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler” dedi.

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