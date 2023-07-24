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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 24 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

24.07.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan gözler FED faiz kararı açıklamasına çevrildi. Toplantı salı ve çarşamba günü yapılacak ve FED faiz kararı belli olacak. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 24 Temmuz 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları le ilgili son dakika gelişmeleri 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Dolar son kapanışını 26.9467 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9440 liradan, satış fiyatı ise 26.9465 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.9910 TL'den yapan euro şu anda 29.27980360 TL alış ve 30.0018 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.701,33 TL üzerinden yapan gram altın 1.697,97 liradan alınıyor, 1.698,29 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.309,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.111,00 liradan alınıyor, 11.234,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.680.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.556,00 liradan alınıyor, 5.643,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.840,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Temmuz itibariyle 2.778,00 liradan alınıyor, 2.821,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Temmuz günü 10.978.76 TL alış, 11.201,76 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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