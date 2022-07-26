FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 26 Temmuz 2022 Salı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 26 Temmuz Güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 26 Temmuz 2022 Salı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 26 Temmuz Güncel altın fiyatları!

26.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 26 Temmuz Salı günü hem yatırım yapmak isteyen hem de altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar altın fiyatlarıyla ilgili haberleri yakından takip ediyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki 26 Temmuz 2022 Salı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 26 Temmuz 2022 Salı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 26 Temmuz Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Temmuz Salı günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 26 Temmuz günü tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? 26 Temmuz Salı gününün güncel altın fiyatları ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 TEMMUZ GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 26 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 983,07'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 987,75 lira satış fiyatı 987,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.545,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.477,00 TL satış fiyatı 6.572,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.283,00 TL'den yapan yarım altın, 3.237,00 TL alış 3.292,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. 26 Temmuz itibariyle 1.623,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.646,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.474,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.569,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 42 zam yapılmıştı! Şimdi 5 bin lira daha verilecekYüzde 42 zam yapılmıştı! Şimdi 5 bin lira daha verilecek
Darphaneden Türk Lirası için yeni hamleDarphaneden Türk Lirası için yeni hamle
Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsinizEmeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Etkisi ilaç gibi! Bu faydalarını bir bilseniz...

Etkisi ilaç gibi! Bu faydalarını bir bilseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.