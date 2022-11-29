ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 29 Kasım 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? Yatırımcıya Fed faiz kararı öncesi kritik uyarı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Kasım 2022 Salı günü merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6207 TL'den yapan dolar, 18,6073 TL alış, 18,6342 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Önceki kapanışını 19,3249 TL'den yapan Euro ise 19.2829 TL alış, 19.3669 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 29 Kasım 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

29 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Kasım Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.042,27 TL'den yapan gram altın bugün 1.49,53 TL alış, 1.049,75 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.857.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.810,00 liradan alınıyor, 6.907,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,440,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.393,00 liradan alınıyor, 3.464,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.719,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Kasım itibariyle 1.694,00 liradan alınıyor, 1.734,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 29 Kasım günü 6.800,00 TL alış, 6.886,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

ALTIN FİYATLARINA YÖN VERECEK 2 KRİTİK GELİŞME!

Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü Brookings Enstitüsü’nde piyasalara yön vereceği tahmin edilen bir konuşma yapacak. Powell’ın burada ekonomik görünüme ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

Fed Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ise, Fed'in önümüzdeki ay faizleri daha küçük miktarda artırabileceğini belirtirken faizlerin nihayetinde önümüzdeki yıl ihtiyaç duyulacağı düşünülen seviyeden daha yüksek olması gerekebileceğini de söylemişti.

Fed'in, agresif faiz artırımı politikasının hızını yakında yavaşlatabileceği yönündeki beklentiler, geçen hafta merkez bankasının Kasım ayı toplantısının tutanakları ile güçlendi. Cuma günü açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu bu beklentileri test edecek. Ekonomistler, ABD ekonomisinin 200 bin yeni iş ekleyerek Aralık 2020'den bu yana en küçük artışı yaşamasını bekliyor. Bu, yılın son Fed toplantısından önceki son tarım dışı istihdam raporu olacak.

Ekonomistler yatırımcıların temkinli olmak için nedenleri olduğunu dile getirerek, son altı istihdam raporunun beşinin tahminlerden daha iyi geldiğini anımsattı.

Ayrıca ekonomistler, daha fazla faiz artışının ABD ekonomisini sarsabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

