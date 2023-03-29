ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 29 MART 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Dikkat 1.208,71 TL'ye düştü!

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde arama motorlarında sorgulanıyor. Tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar ve 29 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (29 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.213,31 TL'den yapan gram altın bugün 1.208,71 TL alış, 1.208.88 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.122,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.005,00 liradan alınıyor, 8.079,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.076.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.016,00 liradan alınıyor, 4.056,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.038,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Mart itibariyle 2.007,00 liradan alınıyor, 2.028,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 29 Mart günü 8.013,00 TL alış, 8,088,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

