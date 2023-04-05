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GRAM ALTIN TARİHİ REKOR İLE GÜNE BAŞLADI! İşte 5 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

05.04.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın geçtiğimiz gün 1.248 TL'ye yükselerek rekor kırmıştı. Son dakika gelişmesine göre bugüne de rekor seviyeden başladı. Peki tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR İLE GÜNE BAŞLADI! İşte 5 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ya da gram altını olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2326 liradan, satış fiyatı ise 19.2378 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 21.1601 TL'den yapan euro şu anda 21.0995 TL alış ve 21.2207 TL satış fiyatına sahip. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.248,78 TL'den yapan gram altın bugün 1.250,72 TL alış, 1.250.85 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.367,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.286,00 liradan alınıyor, 8.376,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.199.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.155,00 liradan alınıyor, 4.203,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.100,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Nisan itibariyle 2.077,00 liradan alınıyor, 2.101,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Nisan günü 8.292,00 TL alış, 8,384,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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