ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Nisan 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ya da gram altını olan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş güncel altın fiyatları için internette araştırma yapıyor. İşte 7 Nisan 2023 cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (7 NİSAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 7 Nisan 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.242,40 TL'den yapan gram altın bugün 1.242,32 TL alış, 1.243.01 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.348,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.260,00 liradan alınıyor, 8.341,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.190.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.142,00 liradan alınıyor, 4.187,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.095,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Nisan itibariyle 2.071,00 liradan alınıyor, 2.093,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Nisan günü 8.148,27 TL alış, 8,309,25 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



