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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

07.04.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Nisan 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonu yaklaşıyor. Fiyatlar birçok kişi için önem arz ediyor. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2521 liradan, satış fiyatı ise 19.2564 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 21.0231 TL'den yapan euro şu anda 21.0151 TL alış ve 21.0312 TL satış fiyatına sahip. Peki tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Nisan 2023 cuma altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Nisan 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ya da gram altını olan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş güncel altın fiyatları için internette araştırma yapıyor. İşte 7 Nisan 2023 cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (7 NİSAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 7 Nisan 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.242,40 TL'den yapan gram altın bugün 1.242,32 TL alış, 1.243.01 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.348,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.260,00 liradan alınıyor, 8.341,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.190.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.142,00 liradan alınıyor, 4.187,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.095,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Nisan itibariyle 2.071,00 liradan alınıyor, 2.093,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Nisan günü 8.148,27 TL alış, 8,309,25 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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