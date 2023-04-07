ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Nisan 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ya da gram altını olan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş güncel altın fiyatları için internette araştırma yapıyor. İşte 7 Nisan 2023 cuma gününün güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 7 Nisan 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.242,40 TL'den yapan gram altın bugün 1.242,32 TL alış, 1.243.01 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 8.348,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.260,00 liradan alınıyor, 8.341,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.190.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.142,00 liradan alınıyor, 4.187,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.095,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Nisan itibariyle 2.071,00 liradan alınıyor, 2.093,00 liradan satılıyor.
Tam altın 7 Nisan günü 8.148,27 TL alış, 8,309,25 TL satış fiyatından el değiştiriyor.