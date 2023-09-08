ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 8 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8135 liradan, satış fiyatı ise 26.8270 liradan işlem görüyor.

Bir önceki kapanışını 28.7964, TL'den yapan euro şu anda 28.7404 TL alış ve 28.8505 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırıyor. İşte, 8 Eylül 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (8 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 8 Eylül 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.654,82 TL üzerinden yapan gram altın 1.660,70 liradan alınıyor, 1.661,11 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.109,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.017,00 liradan alınıyor, 11.144,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.576.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.525,00 liradan alınıyor, 5.593,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Eylül itibarıyla 2.755,00 liradan alınıyor, 2.797,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Eylül günü 10.848.06 TL alış, 11.059,09 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



