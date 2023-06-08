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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 8 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

08.06.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum 8 Haziran 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar/TL'nin 23 TL'yi aşmasının ardından birçok kişi internette güncel tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altını alış - satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 8 Haziran 2023 Perşembe altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 8 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri doların geçtiğimiz gün 23 TL'yi aşmış olması nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan dolar son kapanışını 23,3021 TL'den yaptı. Dolar bugün 23,2981 TL alış, 23,3061 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Yüzde 2.93'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.4096 TL'den yapan euro şu anda 25.1436 TL alış ve 25.6756 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 8 Haziran 2023 Perşembe gününün altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 8 Haziran 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.450,96 TL'den yapan gram altın bugün 1.458,10 TL alış, 1.458,36 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.708,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.573,00 liradan alınıyor, 9.776,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.869.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.779,00 liradan alınıyor, 4.903,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.434,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Haziran itibariyle 2.383,00 liradan alınıyor, 2.452,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Haziran günü 9.842.60 TL alış, 9,688,85 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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