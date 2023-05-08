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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 8 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

08.05.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar son kapanışını 19.5024 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.4988 liradan, satış fiyatı ise 19.5060 liradan işlem görüyor. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 8 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatları, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü yeşil ve yıkarı yönlü ibreyi gösteriyor. Öte yandan dolar 19.402 TL alış, 19.4079 TL satış fiyatından işlem görürken bir önceki kapanışını 21.5248 TL'den yapan euro ise 21.5201 TL alış ve 21.5296 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 8 Mayıs 2023 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (8 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü yeşil ve yıkarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.266,25 TL'den yapan gram altın bugün 1.269,26 TL alış, 1.269.48 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.331,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.168,00 liradan alınıyor, 9.306,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.629.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.541,00 liradan alınıyor, 4.625,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.308,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Mayıs itibariyle 2.249,00 liradan alınıyor, 2.298,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Mayıs günü 8.841.40 TL alış, 9,018,28 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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