ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 9 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 9 Şubat 2022 Perşembe günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 9 Şubat 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.131,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.136,17 TL alış, 1.136.36 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,560,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.516,00 liradan alınıyor, 7.589,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.795.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.770,00 liradan alınıyor, 3.809,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.897,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Şubat itibariyle 1.885,00 liradan alınıyor, 1.904,00 liradan satılıyor.
Tam altın 9 Şubat günü 7.517,00 TL alış, 7,593,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.