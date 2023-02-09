FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 9 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 9 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

09.02.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 9 Şubat 2022 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Dolar 18,8290 TL alış fiyatından , 18,8383 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro şu anda 20.2156 TL alış ve 20.2331 TL satış fiyatına sahip. Peki, 9 Şubat 2023 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN fiyatları SON DAKİKA! 9 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 9 Şubat 2022 Perşembe günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

13394464-728xauto

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 9 Şubat 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.131,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.136,17 TL alış, 1.136.36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,560,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.516,00 liradan alınıyor, 7.589,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.795.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.770,00 liradan alınıyor, 3.809,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.897,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Şubat itibariyle 1.885,00 liradan alınıyor, 1.904,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Şubat günü 7.517,00 TL alış, 7,593,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! 7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada!
Borsa İstanbul 5 gün kapalı olacakBorsa İstanbul 5 gün kapalı olacak
Bu görüntü İstanbul'dan! Akın ettilerBu görüntü İstanbul'dan! Akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

SPK duyurdu: Yatırım ve emeklilik fonları...

SPK duyurdu: Yatırım ve emeklilik fonları...

Özgür Demirtaş üstüne basa basa seslendi: ‘Borsayı KA-PA-TIN!’

Özgür Demirtaş üstüne basa basa seslendi: ‘Borsayı KA-PA-TIN!’

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

7'si takip altına alındı! Seyhan Barajı...

7'si takip altına alındı! Seyhan Barajı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.