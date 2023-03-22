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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı öncesi 22 Mart 2023 tam, yarım, gram, çeyrek ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

22.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi 22 Mart 2023 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar 19,0172 TL alış, 19,0213 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise 20,4917 TL alış, 20,5205 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! FED faiz kararı öncesi 22 Mart 2023 tam, yarım, gram, çeyrek ALTIN FİYATLARI ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi 22 Mart 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. FED faiz kararı için ilk toplantı geçtiğimiz gün yapıldı. Kritik toplantının ikincisi ise bugün gerçekleştirilecek. FED faiz kararı açıklaması için geri sayım devam ederken tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları da arama motorlarında araştırılıyor. İşte FED faiz kararı öncesi 22 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (22 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 22 Mart 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.209,66 TL'den yapan gram altın bugün 1.211,88 TL alış, 1.212.07 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.035,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.976,00 liradan alınıyor, 8.047,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.033.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.001,00 liradan alınıyor, 4.039,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.016,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.019,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Mart günü 7.983,00 TL alış, 8,055,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21 Mart'ta yapıldı. İkinci toplantı ise bugün (22 Mart 2023 Çarşamba) yapılacak.

Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI İÇİN TÜM GÖZLER O SAATTE

FED faiz kararı bugün saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

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