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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI sonrası 4 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

04.05.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün FED faiz kararının açıklanmasının ardından yakından takip ediliyor. FED politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan yükselterek 16 senenin en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına artırdı. Peki, FED faiz kararı sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI sonrası 4 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum FED faiz kararı sonrası 4 Mayıs 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere FED faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltildi. FED son toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı sonrası 4 Mayıs 2023 Perşembe altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (4 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 4 Mayıs 2023 Perşembe günü yeşil ve yıkarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.275,51 TL'den yapan gram altın bugün 1.277,22 TL alış, 1.277.46 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.093,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.089,00 liradan alınıyor, 9.227,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.615.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.511,00 liradan alınıyor, 4.614,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.315,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Mayıs itibariyle 2.262,00 liradan alınıyor, 2.314,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Mayıs günü 8.772.37 TL alış, 8,952,32 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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