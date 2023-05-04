ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI sonrası 4 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum FED faiz kararı sonrası 4 Mayıs 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere FED faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltildi. FED son toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı sonrası 4 Mayıs 2023 Perşembe altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, 4 Mayıs 2023 Perşembe günü yeşil ve yıkarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.275,51 TL'den yapan gram altın bugün 1.277,22 TL alış, 1.277.46 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 9.093,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.089,00 liradan alınıyor, 9.227,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.615.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.511,00 liradan alınıyor, 4.614,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.315,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Mayıs itibariyle 2.262,00 liradan alınıyor, 2.314,00 liradan satılıyor.
Tam altın 4 Mayıs günü 8.772.37 TL alış, 8,952,32 TL satış fiyatından el değiştiriyor.