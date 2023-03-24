ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı sonrası 24 Mart 2023 tam, yarım, gram, çeyrek ALTIN FİYATLARI ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum, geçtiğimiz gün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrası bugün de araştırılıyor. Öte yandan dolar son kapanışını 19.0512 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.0476 liradan, satış fiyatı ise 19.0512 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.05'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 20.6341 TL'den yapan euro şu anda 20.6269 TL alış ve 20.6414 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, gram, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 24 Mart 2023 cuma gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (24 MART 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 24 Mart 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.209,66 TL'den yapan gram altın bugün 1.211,88 TL alış, 1.212.07 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.035,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.976,00 liradan alınıyor, 8.047,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.033.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.001,00 liradan alınıyor, 4.039,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.016,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Mart itibariyle 2.000,00 liradan alınıyor, 2.019,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Mart günü 7.983,00 TL alış, 8,055,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 8,50'DE SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası Mart 2023 Para Politikası Kurulu toplantısı geçtiğimiz gün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapıldu.

Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurul toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27 Nisan 2023 Perşembe günü yapılacak.

