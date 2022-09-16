ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Eylül 2022 Cuma günü merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 16 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? Detaylar haberimizde...

16 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Eylül Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 977,94 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 976,81 lira satış fiyatı 977,02 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.537,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.452,00 TL satış fiyatı 6.533,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.281,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.227,00 TL alış ve 3.280,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Eylül itibariyle 1.618,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.640,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.446,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.530,00 TL

