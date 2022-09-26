ALTIN FİYATLARI SON DURUM: 26 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 26 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 26 Eylül Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 26 Eylül Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

26 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Eylül Pazartesi günü haftanın birinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 973,15 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 969,52 lira satış fiyatı 969,74 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.579,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.434,00 TL satış fiyatı 6.542,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.301,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.220,00 TL alış ve 3.293,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.650,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 26 Eylül itibariyle 1.614,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.641,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.454,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.563,00 TL

