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ALTIN FİYATLARI SON DURUM! Altın ne kadar oldu, kaç TL? 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

19.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Bu açıklama sonrası 19 Ağustos Cuma gününün güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! Altın ne kadar oldu, kaç TL? 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 19 Ağustos 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

19 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 19 Ağustos cuma günü, yani haftanın beşinci gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.021,53'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.018,44 lira satış fiyatı 1.018,60 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.760,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.646,00 TL satış fiyatı 6.746,00 TL satış fiyatına sahip.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.392.00 TL'den yapan yarım altın, 3.324,00 TL alış 3.387,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.695,00 TL seviyesinde yapmıştı. 19 Ağustos itibariyle 1.667,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.692,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.701,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.779,00 TL

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