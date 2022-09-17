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Altın fiyatları tepetaklak oldu! İslam Memiş ‘son alım fırsatı’ dedi: Ekim ayında rüzgar terse dönecek

17.09.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında düşüşünü hızlandırdı. Ons altın dün 2 yılın en düşük seviyesini görürken, bir süredir 1000 lirada tutunma mücadelesi veren altın gram fiyatı ise 972 liraya kadar geriledi. Peki gram altın almalı mı satmalı mı? Altın gram fiyatı neden düştü? Gram altın yılsonu tahmini ne oldu? İşte uzman görüşleri…

Altın fiyatları tepetaklak oldu! İslam Memiş ‘son alım fırsatı’ dedi: Ekim ayında rüzgar terse dönecek

ABD’de enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin ardından Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını 100 baz puan artırabileceğinin konuşulmaya başlanması altın fiyatını aşağı çekiyor. Spot altın fiyatı dün sabah son 2 yılın en düşük seviyesi olan 1.660 dolar/ons seviyesini gördü. Bir süredir 1000 lira psikolojik seviyesinde tutunma çabası veren gram altın fiyatları ise ons altındaki düşüşten nasibini alarak dün 972 liraya kadar çekildi. Altının gram fiyatı böylece 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler altındaki düşüşün en büyük nedenini ekonomik yavaşlama ve faizlerdeki artış olarak açıklıyor. Normal koşullarda küresel yavaşlama durumlarında altına talebin çoğu zaman arttığını söyleyen analistler bu defa talepteki zayıflamayı faizlere bağlıyor. ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB başta olmak üzere merkez bankaları faizler uzun zamandır görülmemiş oranlarda artırıyor. Çünkü enflasyon 40 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesinde ve kötü olan nokta ise enflasyon düşüş emaresi göstermiyor. Son aylarda petrol gerilese de gıda fiyatları çok yüksek ve talep enflasyonu da aynı şekilde yüksek olduğu için enflasyona ‘yapışkan’ ifadesi ekleniyor.

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AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN GÖRÜLMEMİŞ FAİZ ARTIRIMI

Avrupa Merkez Bankası bu ay faizi 75 baz puan artırdı. Beklenti bir sonraki toplantıda da en az 75 baz puanlık faiz artışının devam etmesi yönünde. Analistler bunun sebebini ise bölge ekonomisinde hem enflasyonun çok yüksek hem de resesyon beklentisinin çok fazla olmasına bağlıyor. Ayrıca bölgede sanayi üretimi zayıflarken, sektörlerde daralma olduğu ve ticaretin yavaşladığı gelen verilerde de açıkça görülüyor.

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ABD ENFLASYONU SADECE RAKAMDA AZALDI

ABD’de enflasyon yüzde 9,1 zirvesine göre azalsa da bu, aslında sadece rakamsal bir azalıştan ibaret. Çünkü tabana yayılan ve gıdada 43 yılın zirvesine çıkan bir enflasyon var. Analistler bu durum nedeniyle Fed’in faizleri üçüncü defa 75 baz puan arttırabileceğini söylüyor. Ülkede son gelen verilerden sonra 75 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken 100 baz puan için ihtimalin de yüzde 25’e yükseldiği görülüyor. Analistler Fed’in gelecek iki toplantıda da işi sıkı tutmak zorunda olduğunu düşünüyor.

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ALTININ BU YILKİ PERFORMANSI

2022 yılına 1.828 dolardan başlayan altının ons fiyatı yıl içinde 2.070 doları görerek zirve yapmıştı. Mart ayında ise Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle rekor seviyeye yaklaşan altın ilk çeyrekte yüzde 13 değer kazandı. Nisan itibarıyla düşüş başladı ve bu ay ile kayıp beşinci ayda da devam ediyor. Dün görülen 1654 dolar sonrası yıl içi zirveye göre kayıp yüzde 20 olurken, sene başına göre ise yüzde 9,5.

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ANALİSTLERİN ALTIN YORUMU

Credit Suisse'in stratejistleri, 1.680’in kırılmasının daha fazla satışı tetikleyeceği uyarısı yapıyor. Stratejistler, bir sonraki desteğin 1.618 dolara kadar kayabileceğini, buranın ardında 1.560 dolar ve sonunda 1.451 dolara varan satışların mümkün olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar yükseliş için önce 1.720 doların aşılması gerektiğini söylüyor.

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Societe Generale, ‘altın ayılarının henüz kış uykusuna yatmaya hazır olmadığını’ söylediği raporunda altın fiyatının 2023 üçüncü çeyreğe kadar 1.550 dolar/ons seviyesine gerilemesini beklediklerini bildirdi.

İSLAM MEMİŞ’TEN YILSONU GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bu yılsonuna kadar altında yeni bir rekor beklediğini belirterek, “Gram altında son alım fırsatı” dedi ve Ekim ayına işaret etti. “Ekim ayı itibariyle merkez bankaları sahadan çekilir, piyasa kendi hikâyelerini yazar” diye konuşan İslam Memiş şunları söyledi:

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“İçeride gram altın 1030 lirada 998 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı’da 994-995 bandında. 2 ay sonra 1000 TL'nin altını indi. Kısa vadede 950-1000 lira arasında olmayı sürdürecek. Uzun vadeli olarak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını görüyorum. 950-1000 lira şu an için düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir fırsat. Yılsonuna doğru yeni bir rekor denemesi ile 1250-1450'yi görebilir. Çünkü riskler artmaya devam ediyor. Yılın son çeyreğinde ne olacağı belli değil dünya genelinde. Merkez Bankaları altın alımlarını devam ettiriyor. Bunların hepsi bir artış sebebi. Son 20 yıldır gram altın yatırımcılarına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Geçen sene 480 liraydı gram altın."


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Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
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