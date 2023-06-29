Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Paranın patronu konuştu 3,5 ayın dibi görüldü: ‘Durum oldukça kötü…’ diyerek 26 Temmuz’a dikkat çektiler

Altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen Fed’in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. TCMB faiz kararı ile dolar/TL kurundan destek alarak 1621 TL’ye yükselen ve rekor kıran gram altın fiyatı da serbest piyasada 1594 liraya düştü.

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POWELL’DAN FAİZ ARTIRIM MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed politika yapıcılarının bu yıl hala iki faiz artırımı öngördüğünü yineledi ve Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artırımına gitme olasılığını dışlamadı.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından düzenlenen panelde konuşan Powell, faiz artırım süreciyle ilgili "Uzun bir yol katettik" dedi. Bu ayki toplantıda faiz artırımlarına ara vermenin, bu sürecin ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek yönünde bir hareket olduğuna işaret eden Powell, Fed'in gelecek faiz artırımı konusunda henüz karar vermemiş olsa da, üst üste bir hareketi masadan kaldırmadığını ifade etti.

Powell, gelecekteki politika eylemlerinin temposu ne olursa olsun, enflasyon baskılarını azaltmak için para politikasını sıkılaştırmakla "komitenin yapılacak daha çok iş olduğuna açıkça inandığını" belirtti. Paranın patronu ayrıca, enflasyonun 2025 yılına kadar Fed'in yüzde 2 hedefine geri döneceğini henüz görmediğini, ancak keskin bir düşüş olursa Fed'in politikayı daha uzun süre kısıtlayıcı tutması gerekmeyebileceğini söyledi ve, “Fiyat istikrarını eski haline getirmek için yapmamız gerekenleri yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

26 TEMMUZ’A DİKKAT!

Fed, 15 ay süren parasal sıkılaşmanın ardından 14 Haziran’da yaptığı son toplantısında politika faizini yüzde 5,00-5,25 bandında sabit tutma kararı aldı. Fed'in bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ekonomistler bu kapsamda Temmuz toplantısının piyasalar için daha da önemli olduğunu ifade ediyor.

Fed'in Temmuz toplantısından sonra, Eylül, Kasım ve Aralık olmak üzede 3 toplantısı daha bulunuyor.

ALTINDA 3,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Powell’ın konuşmasında verdiği mesajlar ekonomistlerin beklentileri dahilinde olurken dün 1938 dolara kadar yükselen ons altın fiyatını aşağı çekti. Altının ons fiyatı 14 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 1911 doları gördü.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı piyasada gram altın fiyatı 1600 liranın hemen altında işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 2694 TL, Cumhuriyet altını 10.933 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1557 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Altın fiyatları için kritik değerlendirme ise OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’dan geldi. Bu ortamda altın fiyatlarının 1.900 doların altına düşme riski taşıdığını söyleyen uzman isim, ‘Mayıs başından bu yana altın fiyatları için durum oldukça kötü’ yorumunu yapıyor.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN RAKAM VERDİ

Gram altını takip eden yatırımcılar için ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu an itibarıyla alım için uygun seviyelerde olmadığını belirtti. Doların beklenen düşüşünün gerçekleşmesinin ardından gram altının alım fırsatı sunabileceğini ifade ederek, "Piyasada fırsatlar bitmez. Son alım sonrası hedef beklediği ikinci zirve ise 1650 lira seviyesi" dedi.



