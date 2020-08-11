Altın fiyatları uçtu, düğünlerin gözdesi imitasyon altınlar oldu

Altın fiyatlarındaki artış vatandaşları imitasyon altınlara yöneltti. Edirne’de tarihi kapalı çarşıda 15 liradan 50 liraya kadar satılan gerçeğinden farksız imitasyon takılar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Altın kaplamasıyla dikkat çeken ve fiyatı 50 lira olan bilezikler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI ARTTI, İMİTASYON İLGİ ODAĞI OLDU

İmitasyon takıcılık mesleği yapan Edirneli Necmettin Olucay, son zamanlarda altında yaşanan fiyat artışıyla birlikte gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takıların vatandaşların ilgi odağı olduğunu anlattı.

KAYINVALİDELERİN TERCİHİ İMİTASYONDAN YANA

Düğünlerde gelinlere gerçek altın takılırken, kayınvalidelerin ve yakınlarının gösteriş amaçlı imitasyon altın taktığını söyleyen Olucay, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte imitasyon altına ciddi talep yaşandığını belirtti.

ALTININI BOZDURAN,İMİTASYON TAKIYOR

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte birçok kişinin altınlarını bozdurduğunu vurgulayan Olucay, kişilerin yinede altını varmış gibi görüntü vermek için imitasyon altın alıp taktıklarını ifade etti.

İMİTASYON OLDUĞU BELLİ OLMUYOR

Vatandaşların imitasyon altınları ayırt edemeyip gerçek sandığına da dikkat çeken Olucay, imitasyon olup olmadığını sadece bu işi yapan kişilerin anlayabileceğini ifade etti.

ÇEYREK ALTIN 15 LİRA

Esnaf Olucay, çeyrek altının 15 liradan, küpelerin 20 liradan ve bileziklerin de 50 liradan satıldığını anlattı.

KAYNAK:İHA<br><div data-size="fluid" data-lazy="true" id="mynetads/28687765/mynet/genel/multiplex_1"></div>