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Altın fiyatları yokuş aşağı! İslam Memiş, ‘dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreç’ diyerek uyardı: ‘Seçime değil Haziran’a odaklanın…’

23.05.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 23 Mayıs Salı günü de düşüşüne hız verdi. Ons altındaki düşüşü takip eden gram altın fiyatları yüzde 1’e yakın değer kaybetti. ‘Altın fiyatları yükselecek mi?’ sorusu yatırımcıların gündeminde yer alırken Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten kritik ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyarı geldi. Memiş, seçimi değil Haziran ayını işaret ederek, “dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreç’ diyerek altın fiyatları tahmini yaptı.

Altın fiyatları yokuş aşağı! İslam Memiş, ‘dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreç’ diyerek uyardı: ‘Seçime değil Haziran’a odaklanın…’

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen gram altın fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.257 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar yüzde 1’e yakın değer kaybı ile 1.247 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı’da ise gram altın 1.337 lira seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 2.342 lira, Cumhuriyet altını 9.591 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,3 düşüşle 1.972 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 1.956 dolardan değerleniyor.

ALTIN

ABD BORÇ KRİZİ VE FED ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLUYOR

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının risk algısını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, dün de sözle yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söylediğini hatırlattı.

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“SEÇİME DEĞİL, HAZİRAN’A ODAKLANIN”

Yurt içi piyasalarda ise en önemli gündem maddesi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Altın fiyatları seçim öncesi beklenilenin aksine düşüşüne hız verirken uzmanlardan uyarı gecikmedi. TV100’deki köşe yazısında altın yatırımcıları için değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “İşine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki “Seçimi bırak, Haziran’a bak. Çünkü Haziran’da son tren var. İnecekler veya gidecekler bu treni beklesin. Bu trende büyük bir sürpriz var” ifadelerini kullandı.

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“DOLAR KARŞISINDA HER ŞEYİN YÜKSELECEĞİ BİR SÜREÇ”

“Fed, artık faiz artırımı yapmayacak. Hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor” diyerek sözlerine devam eden uzman isim, “Haziran, dolar endeksinin (dxy), düşüşünün başlayacağı bir ay olacak. Hedef 92-94 seviyesi. 2024’de ise 70 seviyesi. Yani, doların (dolar/TL değil) uluslararası piyasalardaki değer kaybından bahsediyorum. Bu da dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreci işaret ediyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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ONS ALTIN İÇİN 2.250 DOLAR TAHMİNİ

Yatırımcıları Haziran ayı sonrası için uyaran İslam Memiş, “Ancak Haziran’da dolar ile son kez büyük bir vurgun yapacaklar! Yani, altın ve gümüşün ons fiyatı (xau/usd-xag/usd) (gramlar değil) 1.910 dolar, EUR/USD paritesi 1,07, Bitcoin 22.500 dolar seviyelerine gerileyebilir. Son altın vuruşu yapacaklar! Ya sonra? Dolar karşısında her şey yükselişe başlayacak” dedi ve ilk hedefte ons altın fiyatının 2.250 dolara yükselebileceğini vurguladı.

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“HAZİRAN’A KADAR HAZIRLIK YAPILMALI”

İslam Memiş yorumlarına şöyle devam etti:

“Elinde dolar bulunanlar için son çıkış. Parite üzerinden bu süreci değerlendirmeyen trene binmemiş sayılacak. Trene binmek için son hafta. Haziran’a bu hafta hazırlık yapmalı. Dolar karşısında alınacak ne varsa haziranda alınmalı. Sonra şans olmayacak.”


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