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Altın fiyatları yukarı yönlü! İslam Memiş'ten gram altın için yeni zirve tahmini! Rakam verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.04.2024 09:28
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Altın yatırımcıları, seçim sonrası dün rekor tazeleyen altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 2 Nisan 2024 Salı günü gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın için yeni zirve tahmini ne?

Altın fiyatları yukarı yönlü! İslam Memiş'ten gram altın için yeni zirve tahmini! Rakam verdi

Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, yeniden 2 bin 250 doların üzerinde. Ons altınla birlikte gram altında da ibre yukarı yönlü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için yeni zirve tahmini geldi. Döviz kurlarındaki, altın fiyatları ve diğer emtiadaki düşüşlerin de kalıcı olmadığını söyledi.

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ALTIN FİYATLARI

Gram altın 2.464,40 lira

Çeyrek altın 3.827,12 lira

Yarım altın 7.654,25 lira

Cumhuriyet altını 15.262 lira

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"ONS ALTINDA BİR BALON VAR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altın 2237 dolar seviyesine kadar yükseldi. Alır mıyım, asla! Almam. Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım." dedi.

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Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Türk lirası karşısındaki enstrümanları satın alır mıyım? Kaçırmam çünkü bu fırsatlar bitmez. Düşüşler kalıcı değil. Ons altında bir balon var ve birilerinin eline bırakacaklar bu balonu. Ons tarafından uzak durmaya devam ediyorum.

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GRAM ALTINDA 3500 TL BEKLENTİSİ

Altının gram fiyatında 2414 lira seviyesine kadar bir gerileme vardı. Şu anda 2393-2424 lira seviyelerinde. Muhtemelen bu aralığa yerleşecek. Gram altın şu anda ucuz, 2024 yılıyla alakalı 3000-3500 TL seviyesiyle beklentilerimiz devam ediyor.

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Ekonomik olarak sancılı süreç devam ediyor. Döviz kurlarındaki, altın fiyatları ve diğer emtiadaki düşüşler kalıcı değil. Yukarı yönlü hareketler devam edecek."

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