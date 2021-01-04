Gram altın yükselişte... 4 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 4 Ocak 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

GRAM ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Altın fiyatları pandeminin yarattığı belirsizlik ortamından dolayı, güvenli liman taleplerinin artmasıyla son 10 yıldaki kazançlı yılına girdi. Salgının yarattığı panik yatırımcıların tercihlerini de alt üst etti. Yılın en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı.

Altın fiyatlarının son zamanlarda düşey eğilim göstermesine rağmen, 2020 yılının başından bu yana yüzde 24 oranında artış gösterdi. 2020 yılına 290.76 liradan başlayan gram altın 2020 yılını 453.51 liradan tamamladı. 2020 yılında altına yatırım yapan yatırımcıların yıllık kazancı yaklaşık yüzde 55.9'u buldu.