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Altın fiyatları yükselişe geçti! Kuyumcular gram altının alternatifini açıkladı: Sadece 600 lira…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.07.2024 11:57
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Haftaya kararsız bir başlangıç yapan altın fiyatları 1 ayın en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatındaki yükseliş gram altın fiyatına da destek verdi ve yükseliş son bir haftada yüzde 2’nin üzerine çıktı. Düğün sezonunda yeniden yükselişe geçen altın için kuyumcular yeni alternatifi açıkladı. Kuyumcular 600 lira seviyelerindeki 0,25 gram ucuz hediyelik altına rağbet olduğunu söylediler.

Altın fiyatları yükselişe geçti! Kuyumcular gram altının alternatifini açıkladı: Sadece 600 lira…

Altın fiyatları, ABD'de işgücü piyasasının yumuşadığını gösteren önemli istihdam verilerinin ardından Cuma günü kazanımlarını bir aydan uzun süredir gördüğü en yüksek seviyeye taşıdı. Böylece ons altın fiyatı geçen hafta yüzde 2,8 artışla 2 bin 392 dolara çıktı.

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POWELL’IN AÇIKLAMALARI TAKİPTE

Bu hafta ise gözler ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'dan gelecek değerlendirmelere çevrildi. ABD ekonomik takvimi haftanın ilk yarısında yüksek etkili veri yayınlamayacak. Yine de yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın Salı ve Çarşamba günü sırasıyla Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde yapacağı iki günlük ifadeye yakından dikkat edecekler.

Powell'ın hazırladığı açıklamalarda para politikası görünümü hakkında yeni ipuçları vermesi pek olası değil. Bu iki günlük tanıklık Kasım ayındaki Başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşeceğinden, milletvekillerinin soruları siyasete odaklanabilir.

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EYLÜL İHTİMALİ GİDEREK ARTIYOR

Yeni enflasyon rakamları Perşembe günü duyurulacak. Aylık bazda TÜFE'nin Mayıs ayında değişmeden kalmasının ardından yüzde 0,1 artması öngörülüyor.
Uzmanlara göre yaşanan bu gelişmeler, Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri artırdı.

GRAM ALTINDA YÜZDE 2’DEN FAZLA YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı bir süredir düşüş yaşayan gram altın fiyatını da yukarı çekti. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,12 artışla 2.504 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,19 kazançla 16 bin 393 liraya yükseldi.

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NE ÇEYREK NE GRAM ALTIN!

Düğün sezonunda yeniden yükselişe geçen altın fiyatları karşısında vatandaşlar daha ucuz olan hediyelik altına yöneldi. Kuyumcu Nuri Şişman, “Yavaş yavaş sezon başlıyor ama artan fiyatlar sebebiyle piyasa bayağı dar. İnsanlar artık çeyrek, yarım tüm gibi altınları tercih edemiyorlar” dedi.

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Yarım gramdan sonra yeni trendin artık 600 lira bandındaki 0,25 gram altın olduğunu kaydeden Kuyumcu Şişman, “Artan maliyetler, artan fiyatlardan dolayı da artık insanlarımız çeyreğe yarıma yönelemediği için 0,25 gram altını tercih ediyor. Ekonomik anlamda daha fazla satışı gerçekleşiyor. Bir tırnak büyüklüğünde bile yok, gördüğünüz üzere ama altın olduğun için rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.


Express


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