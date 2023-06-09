Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Yatırımcılar dikkat, uzman isim tarih verdi! 9 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Vatandaşın ay sonuna kadar beklemesi gerektiğini belirten Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, en azından Merkez Bankası faiz kararı açıklaması gelene kadar işlem yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 9 Haziran 2023 Cuma gününün altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıların ilgisine neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yurt içi piyasalarda gram altın fiyatını son dönemde doların takip ettiğini ifade etti.
Sabah'ta yer alan habere göre; uzman isim "Önümüzdeki ay sonuna kadar kısa vadede gram altın tarafında bir geri çekilme olasılığı yaşanacak" dedi.
Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Kısa vade için Haziran ayı içerisinde gram altın tekrar bin 450 TL seviyesi altına sarkabilir. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman ise Temmuz ayından sonra gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Gram altın, bin 550 TL- bin 650 TL gibi kademeli yükselişleri sürdürecektir"
Sene başından beri gram altın fiyatının yaklaşık yüzde 48 getirisi olduğunu vurgulayan uzman isim ons altına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın dışarıda stabil olarak 1.948 dolar seviyesinde. Burada da kısa vade için 1.910 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Yıl sonuna kadar ons altında, tekrar 2.000 dolar seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir."
İslam Memiş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için ise şu uyarıyı yaptı:
"Vatandaş ay sonuna kadar, en azından Merkez Bankası faiz kararına kadar beklemeyi tercih edebilir. Bu kadar agresif yükselmesinin nedeni belirsizlik oluşması ve kurların yüksek olmasıdır. Bu kadar acil yükselişin sonrasında mutlaka bir kar satışının geleceğini tahmin ediyorum."
Altın fiyatları, 9 Haziran 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.461,15 TL'den yapan gram altın bugün 1.483,70 TL alış, 1.483,96 satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 9.693,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.679,00 liradan alınıyor, 9.813,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 4.869.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.839,00 liradan alınıyor, 4.926,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.431,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Haziran itibariyle 2.412,00 liradan alınıyor, 2.471,00 liradan satılıyor.
Tam altın 9 Haziran günü 9.530.46 TL alış, 9,737,58 TL satış fiyatından el değiştiriyor.