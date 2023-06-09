Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Yatırımcılar dikkat, uzman isim tarih verdi! 9 Haziran 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Vatandaşın ay sonuna kadar beklemesi gerektiğini belirten Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, en azından Merkez Bankası faiz kararı açıklaması gelene kadar işlem yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 9 Haziran 2023 Cuma gününün altın fiyatları...

"GRAM ALTIN TEKRAR BİN 450 TL SEVİYESİ ALTINA SARKABİLİR"

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıların ilgisine neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yurt içi piyasalarda gram altın fiyatını son dönemde doların takip ettiğini ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; uzman isim "Önümüzdeki ay sonuna kadar kısa vadede gram altın tarafında bir geri çekilme olasılığı yaşanacak" dedi.

Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kısa vade için Haziran ayı içerisinde gram altın tekrar bin 450 TL seviyesi altına sarkabilir. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman ise Temmuz ayından sonra gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Gram altın, bin 550 TL- bin 650 TL gibi kademeli yükselişleri sürdürecektir"

"GRAM ALTININ YÜZDE 48 GETİRİSİ OLDU"

Sene başından beri gram altın fiyatının yaklaşık yüzde 48 getirisi olduğunu vurgulayan uzman isim ons altına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın dışarıda stabil olarak 1.948 dolar seviyesinde. Burada da kısa vade için 1.910 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Yıl sonuna kadar ons altında, tekrar 2.000 dolar seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir."

O TARİHE DİKKAT

İslam Memiş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için ise şu uyarıyı yaptı:

"Vatandaş ay sonuna kadar, en azından Merkez Bankası faiz kararına kadar beklemeyi tercih edebilir. Bu kadar agresif yükselmesinin nedeni belirsizlik oluşması ve kurların yüksek olmasıdır. Bu kadar acil yükselişin sonrasında mutlaka bir kar satışının geleceğini tahmin ediyorum."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (9 HAZİRAN 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 9 Haziran 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.461,15 TL'den yapan gram altın bugün 1.483,70 TL alış, 1.483,96 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.693,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.679,00 liradan alınıyor, 9.813,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.869.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.839,00 liradan alınıyor, 4.926,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.431,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Haziran itibariyle 2.412,00 liradan alınıyor, 2.471,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Haziran günü 9.530.46 TL alış, 9,737,58 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

