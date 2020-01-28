altın fiyatları,

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.012,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,50302,70302,10302,30Cumhuriyet Ata Lira 1.994,002.015,001.991,002.012,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00280,00275,50279,50Lira(Tam) Ziynet 1.948,001.968,001.946,001.966,00Yarım Ziynet 974,00984,00973,00983,00Çeyrek Ziynet 487,00492,00486,00491,00
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