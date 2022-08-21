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Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk: Düşüşe geçti... Gram altın değer kaybetti

21.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk yaşandı. 4 hafta boyunca üst üste yükseliş kaydeden altın fiyatları, yönünü aşağı doğru çevirdi. Merkez Bankası'nın faiz kararı, dolardaki yükseliş derken altın yatırımcıları "Altın fiyatlar yükselecek mi, yoksa düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ağustos altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk: Düşüşe geçti... Gram altın değer kaybetti

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Haftaya 1800 doların üzerinde başlayan ons altın pazartesi günü Çin'den gelen verilerin ardından düşüşünü hızlandırdı. 4 hafta boyunca üst üste yükseliş kaydeden ve 1800 dolar olan kritik seviyenin üzerine çıkan on altında düşüş hızlandı.

ALTIN FİYATLARINA FED TUTANAKLARI ETKİSİ

Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayınlandı. Söz konusu tutanaklarda Fed'in faiz artışlarına devam edileceği sinyali verildi.

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DOLAR ENDEKSİ 1 AYIN ZİRVESİNDE

Fed tutanakları sonrası 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 108.215’i görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Altın fiyatları ise hafta ortasından itibaren düşüşünü hızlandırdı.

ONS ALTIN 1750 DOLARIN ALTINA İNDİ

Perşembe ve cuma günleri de aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın 1745 dolara kadar geriledikten sonra haftayı 1747 dolardan tamamladı. Haftalık bazda ise ons altın yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

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GRAM ALTIN BU HAFTA 25 LİRA GERİLEDİ

Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 1015 lira seviyesine kadar geriledi. Hafta açılışından bu yana 25 lira gerileyen gram altın cuma günü 1016 lira seviyesinden kapandı.

ALTIN

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2’den fazla kaybettirdi.


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