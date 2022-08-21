Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk: Düşüşe geçti... Gram altın değer kaybetti

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Haftaya 1800 doların üzerinde başlayan ons altın pazartesi günü Çin'den gelen verilerin ardından düşüşünü hızlandırdı. 4 hafta boyunca üst üste yükseliş kaydeden ve 1800 dolar olan kritik seviyenin üzerine çıkan on altında düşüş hızlandı.
Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayınlandı. Söz konusu tutanaklarda Fed'in faiz artışlarına devam edileceği sinyali verildi.
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Fed tutanakları sonrası 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 108.215’i görerek 1 ayın zirvesine çıktı. Altın fiyatları ise hafta ortasından itibaren düşüşünü hızlandırdı.
Perşembe ve cuma günleri de aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın 1745 dolara kadar geriledikten sonra haftayı 1747 dolardan tamamladı. Haftalık bazda ise ons altın yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.
Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 1015 lira seviyesine kadar geriledi. Hafta açılışından bu yana 25 lira gerileyen gram altın cuma günü 1016 lira seviyesinden kapandı.
Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2’den fazla kaybettirdi.
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