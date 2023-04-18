Altın fiyatlarında bu haftaya dikkat! Bunu yapan yandı! İşte 18 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamasının ardından 18 Nisan 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan dolar ve euro fiyatları da arama motorlarında sorgulanıyor. Dolar/TL alış fiyatı 19.3895 liradan, satış fiyatı ise 19.3963 liradan işlem görüyor. Euro şu anda 21.5054 TL alış ve 21.2239 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ise merak konusu oldu. 18 Nisan 2023 Salı gününün güncel altın fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI: "MAKAS ARALIĞINA DİKKAT!"

Altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, orta ve uzun vadede gram altın için beklentisinin bin 450 ile bin 550 TL arası olduğunu belirtti.

"AL-SAT İŞLEMLERİNDEN KAÇINILMALI"

Uzman isim, gram altında bilhassa bu hafta makas aralığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş, al-sat işlemlerinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (18 NİSAN 2023 SALI)

Altın fiyatları, 18 Nisan 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.247,74 TL'den yapan gram altın bugün 1.247,07 TL alış, 1.247.26 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.706,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.566,00 liradan alınıyor, 8.723,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.369.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.296,00 liradan alınıyor, 4.378,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.188,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Nisan itibariyle 2.148,00 liradan alınıyor, 2.192,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 18 Nisan günü 8.447,44 TL alış, 8,616,68 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

