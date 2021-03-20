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Altın fiyatlarında düşüş | 20 Mart 2021 Cuma gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2021 09:11 | Son Güncelleme

Gram altın 20 Mart Cuma günü 408,80 Türk Lirasından alıcı bulurken bugün 404,83 Türk Lirası seviyesine geriledi. Altının birkaç gündür devam eden yüksek bantlı düşüşleri, Türkiye Merkez Bankası’nın faiz oranlarını açıklamasına bağlandı. Çeyrek altında da bir düşüş yaşandı. Çeyrek altın dün 669 Türk Lirası’ndan alınırken 20 Mart Cumartesi 661 Türk Lirası’na düştü. Peki yarım, tam, ata ve cumhuriyet altınlarında durum nasıl? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, bulunduğumuz haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün güne tekrar bir düşüşle başladı. Bugün itibariyle her türlü altın fiyaTürk Lirasıarında genel bir düşüş gözlemlendi. Peki 20 Mart Cumartesi yani bugün Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş | 20 Mart 2021 Cuma gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş | 20 Mart 2021 Cuma gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş | 20 Mart 2021 Cuma gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Dün günü 408,39 Türk Lirası seviyelerinde kapatan gram altın, 20 Mart itibariyle alış fiyatı 404,64 Türk Lirası olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 404,83 Türk Lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 20 Mart itibariyle düşüşüne devam ederek 661 Türk Lirası seviyelerine geriledi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 674 Türk Lirası.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın ise 19 Mart itibariyle 1.332,00 Türk Lirasından alıcı buluyordu. Bu sabah itibariyle büyük bir düşüş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1.320,00 Türk Lirasına geriledi. Satış fiyatı 1.345,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını ise düne göre düşüş yaşayan altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.638,00 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 2.679,00 Türk Lirası.

ATA ALTIN FİYATI

ATA ALTIN FİYATI
Ata altını alış fiyatı 2.670,47 Türk Lirası civarındayken satış fiyatı ise 2.711,95 Türk Lirası.

ZİYNET ALTINI FİYATI

ZİYNET ALTINI FİYATI
Ziynet altın ise düne göre sert bir düşüş yaşadı. 19 Mart Cuma günü 6.569,00 Türk Lirası’den alıcı bulan ziynet altın, 20 Mart günü 6.521,90 Türk Lirası seviyesine geriledi. Ziynet altın satış fiyatı ise 6.934,79 Türk Lirası.

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
14 ayar bilezik gram fiyatı ise aynı seviyelerde ilerliyor. 14 ayar bilezik alış fiyatı 222,24 Türk Lirası, satış fiyatı ise 268,76 Türk Lirası ile dikkat çekti.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
22 ayar bilezik gram fiyatı 371,00 Türk Lirası alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 374,00 Türk Lirası oldu.
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