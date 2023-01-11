Bu seviye daha önce görülmedi! Gram altında yeni rekor! Rüzgarın etkisiyle altın fiyatları... Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Cumhuriyet altını ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Fed faiz kararları ile para politikasına dair beklentiler piyasalarda doğrudan etkili oluyor. Fed'in şahin duruşundan dönüş yapacağı yönünde beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları için de yukarı yön görüldü. Ons altında 1.886 dolar seviyesiyle 8 ayın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre gram altın da 1.140 TL fiyatıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Ons altın, geçtiğimiz yılı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ve Fed'in faiz artışında yumuşama beklentisi nedeniyle 6 ayın rekor seviyesini görerek kapatmıştı. Diğer yandan gram altın da bu rüzgarla birlikte tarihi zirvesini görmüş ve yılı bu şekilde sonlandırmıştı.

Son olarak ons altında 1.886 dolar seviyesi görüldü. Bu seviye son 8 ayın zirvesi olurken gram altında da benzer bir durum yaşandı. Gram altın fiyatı 1.140 TL seviyesini gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Fed'in şahin para politikasında yumuşamaya gitmesi yönünde beklentiler artış kaydederken şimdi gözler altın fiyatlarında.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TARİH! FED 1 ŞUBAT'TA FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Fed'in faiz kararı ons altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Fed, aralıkta yüzde 4 olan faizini 50 baz puan artırmış ve yüzde 4,50'ye yükseltmişti. Piyasalar Fed'in yılın ilk toplantısında vereceği faiz kararına kilitlendi. Fed faiz kararını 1 Şubat'ta açıklayacak. Öte yandan Fed'in faiz oranını daha yavaş artırabileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesi altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe yol açtı. Gram altın için yükseliş beklentileri oluşurken, yarın gelecek olan enflasyon açıklaması sonrasında düşük gelmesi durumunda şubat ayında Fed'in faiz artışını 25 baz puan olarak güncelleyeceği bekleniyor. Fed 50 baz puan faiz artışı yapmadığı durumda gram altın ve ons altın değer kazanabilir.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.134,01

SATIŞ (TL) 1.134,21

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.814,42

SATIŞ (TL) 1.854,43

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 7.633,00

SATIŞ (TL) 7.749,00

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.878,34

SATIŞ (USD) 1.878,66



