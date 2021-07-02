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Altın fiyatlarında kritik gün! Gözler ABD'den gelecek habere çevrildi

02.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının ons fiyatı bin 800 dolar bandının altında işlem görürken, gram altın ise dolar/TL ve ons tarafında yaşanan hareketlerle 500 liranın hemen altında işlem görüyor. Altın fiyatları için gözler bugün ABD'den gelecek kritik verilere çevrildi.

Altın fiyatlarında kritik gün! Gözler ABD'den gelecek habere çevrildi

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Delta varyantının yayılmaya devam etmesinin yarattığı endişelerle bir kısım yatırımcının güvenli liman arayışına girmelerinin etkisiyle bu sabah 1779 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın, şu sıralarda 1778 dolar/ons ile dünkü kapanış seviyelerinden işlem görüyor.

GÖZLER KRİTİK SAATE ÇEVRİLDİ

ABD'de Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak verinin tarım dışı istihdamda 706 bin artışa işaret etmesi bekleniyor. Analistler tarafından, 1 milyona yaklaşan bir istihdam artışı yaşanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltması planının daha güçlü gündeme gelmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın haftanın son gününe 496 lira seviyesinde açılış yaptı. Çeyrek altın 819 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 331 liradan işlem görüyor.


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