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ALTIN fiyatlarında resesyon ve ekonomik belirsizlik etkisi! 24 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar?

24.01.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri fiyatlarda resesyon ve ekonomik belirsizlik etkisinin görülmesi nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan ekonomistler fiyatların yükselişe süreceğini düşünse de temkinli değerlendirmeler de mevcut. Peki, 24 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 24 Ocak 2023 Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN fiyatlarında resesyon ve ekonomik belirsizlik etkisi! 24 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Öte yandan dolar 18,8016 TL alış, 18,8184 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 24 Ocak 2023 Salı günü güncel altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (24 OCAK 2023 SALI)

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Altın fiyatları, 24 Ocak 2023 Salı günü önceki günün aksine yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.167,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.170,04 TL alış, 1.170,20 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,784,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.721,00 liradan alınıyor, 7.797,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.907.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.872,00 liradan alınıyor, 3.915,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.953,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Ocak itibariyle 1.936,00 liradan alınıyor, 1.958,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Ocak 7.721,00 TL alış, 7,812,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

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FİYATLAR 2 BİN DOLARI GEÇEBİLİR

Altın piyasasında küresel resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişeler sürüyor.

Bilindiği üzere; FED'den yapılan yönlendirmeler ve resesyon endişeleriyle geçen hafta piyasalara belirsizlikler hakim oldu.

Geçtiğimiz hafta 1937 dolarla Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi test eden altının onsu, haftayı yüzde 0,4 artışla 1926 dolardan tamamladı. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 azalışla 1165 liradan tamamladı. Fakat altın fiyatları haftaya düşüşle başladı.

24 Ocak 2023 Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Öte yandan analistler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artışlarında frene basmasıyla birlikte altın fiyatlarının artabileceğini düşünüyor.

ABD'li analistler altının bu sene ons başına 2 bin doları aşabileceğini ve bunun rekor seviyelere yakın olacağını ifade etti.

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