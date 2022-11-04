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Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik! Gram altın ne kadar oldu? Kritik 1000 TL seviyesini aştı ve...

04.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed'in çarşamba günü açıkladığı faiz kararının ardından altında bir miktar hareketlilik gözlenmişti. Politika faizindeki 75 baz puanlık artış kararından sonra gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilmişti. Altın ve dolar üzerinde kritik öneme sahip verilerin açıklanmasıyla altında yukarı yönlü bir hareket yaşandı. Buna göre kritik 1000 TL seviyesi aşıldı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın haberinin detayları...

Altın fiyatlarında şaşırtan hareketlilik! Gram altın ne kadar oldu? Kritik 1000 TL seviyesini aştı ve...

Tüm dünyada piyasalar çarşamba günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlenmişti. Fed yaptığı açıklamayla 75 baz puanlık faiz artışına gittiğini duyurmuştu. Kararın açıklandığı saat 21.00 öncesi gram altın 985 lira seviyelerinde seyrederken kararın açıklanmasının ardından 997 TL'yi görmüştü. Ancak bir süre sonra Fed Başkanı Powell'ın verdiği mesajlarla altında gerileme yaşanmış ve son olarak 980 TL seviyelerine gerilemişti. Altın ve dolar konusunda son olarak gözler kritik öneme sahip olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilmişti. Verilerin açıklanmasının ardından altında hareketlilik başladı. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar...

VERİLERİN AÇIKLANMASINDAN SONRA ALTINDA HAREKETLİLİK

ABD'de açıklanan göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ekimde 261 bin kişi arttı. Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama kaydedilmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 200 bin kişi artması öngörülüyordu. ABD'de işsizlik oranı ise ekimde 0,2 puan artarak yüzde 3,7'ye çıktı.

ABD istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi ABD istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi

Bu dönemde beklenenden fazla artış gösteren işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı eylülde yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Merakla beklenen bu verilerin açıklanmasıyla altında hareketlilik gerçekleşti.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Verilerin açıklanmasından sonra gram altın 1000 TL seviyesini aştı. Gram altın bu seviyeyi aşarak saat 17.30 sularında 1001 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise aynı saatlerde 1637 TL seviyelerinde yer aldı.

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