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SON DAKİKA | Dünyanın merakla beklediği gelişme: Fed faiz kararını açıkladı! 14 yılın en yüksek seviyesi

02.11.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm dünya nefesini tutmuş Fed'in açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Piyasaların odaklandığı gelişme yaşandı. Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu. Fed bir önceki kararında ise politika faizini yine 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmişti. İşte son dakika fed faiz kararı haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dünyanın merakla beklediği gelişme: Fed faiz kararını açıkladı! 14 yılın en yüksek seviyesi

Son dakika haberi: Küresel piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de gelecek dönem bakımından büyük bir önem taşıdığını ifade ediliyordu. New York borsası ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesi güne düşüşle başlamıştı. Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

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Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

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