ALTIN fiyatlarında sürekli ARTIŞ zamanı! Alıp satmadan önce durun! İşte 30 Ocak 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatları ile ilgili konuşan Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Sharp'ın geçtiğimiz sene enflasyon nedeniyle atılan sert para politika adımları ile Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle altının 2022'de dalgalı bir seyir geçirdiğini belirtti. Sharp, "Artık daha uzun süreli bir ralli için koşulların oluştu" dedi. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Ocak 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (30 OCAK 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.164,91 TL'den yapan gram altın bugün 1.168,68 TL alış, 1.168,89 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,737,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.658,00 liradan alınıyor, 7.747,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.884.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.835,00 liradan alınıyor, 3.874,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.942,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Ocak itibariyle 1.923,00 liradan alınıyor, 1.943,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 30 Ocak 7.638,00 TL alış, 7,731,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP

ÜNLÜ ANALİSTTEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "ALTIN İÇİN RALLİ ZAMANI!"

Altın ile ilgili konuşan Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Sharp'ın açıklaması yatırımcıkları heyecanlandırdı.

Altın fiyatlarının geçen sene enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sebebiyle artan jeopolitik gerilim arasında dalgalı bir sene geçirdiğini ve artık daha uzun süreli bir ralli için koşulların oluştuğuna inandığını söyledi.

"ONS ALTIN 1.950 DOLARI AŞACAK"

Altına yönelik açıklamalarına devam eden Sharp sözlerini şöyle noktaladı:

“Altının ons fiyatının bu yıl 1.950 dolara ulaşmasını beklesek de, bu tahminin üstü yukarı yönlü olarak açık”

