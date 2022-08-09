Altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor! Yatırımcılar bu gelişmeye kitlendi: Yarın her şey belli olacak

Haftanın ilk işlem gününde 1773 seviyesinde başlayan ons altın fiyatı, gün boyu gösterdiği kademeli değer artışları ile günü 0,90 üzerinde değer artışıyla 1789 seviyesinden tamamladı. Dün piyasalar ekonomik veri bakımından sakin bir gün geçirdi ve yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanıldı. Özellikle altın yatırımcıları açısından önemini koruyan ABD TÜFE verisi, değerli metalin yönünü belirleyecek en önemli unsur oldu.

FED, EYLÜL İÇİN 75 BAZ PUANLIK SİNYALLER VERİYOR

Piyasaların beklentisi yıllık bazda 8,7 ve alık bazda yüzde 0,2 olarak ağırlık kazanmış durumda. Genel olarak baktığımızda önceki ay rekor kıran ABD enflasyon verisinde Ağustos ayı için daha düşük bir beklenti söz konusu. Analistler veri ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacağını ve piyasaların ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül’de atacağı adımlar hakkında ipuçları arayacağını ifade etti. Buna göre, Fed'in Eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması beklenirken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dün yüzde 0,8 artışla günü 1.789,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.784,4 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.031 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.691 lira, Cumhuriyet altını da 6.908 liradan satılıyor.

RİSK PRİMİ ALTINA DESTEK VERİYOR

Altın fiyat tahminlerini araştıran yatırımcılar için yeni bir değerlendirme geldi. Altın için hala faiz oranlarından çok daha fazlası olduğunu söyleyen analistler, sarı metalin yazın büyük bir bölümünde zorlandığını dile getirdi. Bununla birlikte analistler, piyasadaki güçlü risk priminin sağlam destek sağladığını belirtiyorlar.



