Altın için 1967’den sonra bir ilk! Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk sırada…

2022’de gelişmiş ülke merkez bankaları ağırlıklı olmak üzere altın alımlarında ciddi yükselişler görüldü. Dünya Altın Konseyi’nin bugün açıkladığı rapora göre 2022’de en çok altın alımını 148 ton ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerçekleştirirken ikinci sırada 62 ton ile Çin Merkez Bankası yer aldı.

ORTA DOĞU ÜLKELERİ DİKKAT ÇEKTİ

2022’de Orta Doğu ülkelerinden dikkat çeken alımlar geldi. Mısır 47 ton, Katar 35 ton, Irak 34 ton ve Birleşik Arap Emirlikleri 25 ton altın alımı yaptı. Altın tüketimi deyince akla ilk gelen ülke olan Hindistan, 33 ton altın aldı, 2021’de ise 77 ton altın alınmıştı.

EN ÇOK KAZAKİSTAN ALTIN SATTI

2022’de çoğu ülke merkez bankası altın alırken bazı ülke merkez bankaları ise altın sattı. Dünya Altın Konseyi’nin raporunda altın satan merkez bankalarının ton olarak değil, dolar cinsinden bilgi verdiği görüldü. Buna göre, 2022’de en çok altın satan merkez bankası 51 milyon dolar ile Kazakistan oldu. Sri Lanka 3 milyon dolar, Polonya, Filipinler ve Moğolistan 2 milyon dolar, Bosna-Hersek 1 milyon ve Kamboçya 1 milyon dolarlık altın sattı.

Savaş nedeniyle başlayan yaptırımların ardından yerli üreticilerden altın alımına devam edeceğini açıklayan Rusya, Ocak ayında altın rezervlerindeki 3 tonluk düşüşten başka veri bildirilmedi.

TALEP 55 YILIN ZİRVESİNDE

2022’de artan jeopolitik belirsizlik ve yüksek enflasyon altını tutmanın temel nedenleri oldu. Pandemiyle yükselen enflasyon 2022’de Rusya-Ukrayna savaşıyla zirveye çıktı. Belirsizliklerin artmasıyla altın güvenli liman özelliğiyle yeniden talep gördü.

Bu kapsamda 2022’de merkez bankaları 417 ton altın aldı ve yıl içinde sektörlerde dahil toplam altın alımı 1.1336 ton oldu. Bu seviye 1967’den sonra görülen en yüksek alım seviyesi oldu.



