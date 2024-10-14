'Altın için alım fırsatı yeri...' Çarpıcı altın ve petrol yorumu 'Çok enteresan seviyelere gelecek'

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altının yönü ne olacak? Petrolde neler bekleniyor? Ons altında son durum ne? Altında alım fırsatı hangi seviyeler? Piyasaları yakından takip edenler, ekonomide altın ve petrolle ilgili yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ederken stratejist Cüneyt Paksoy'dan çarpıcı yorumlar geldi. İşte detaylar...

A Para'da yer alan habere göre; Gözde Kılıç canlı yayınında yorumlarının almak üzere Stratejist Cüneyt Paksoy'a şu soruyu yöneltti: "Jeopolitik risk başlıklarında petroldeki ve altındaki hareketlilikleri konuşmuştuk. Çin'den hafta sonunda mali teşvik geldi ama miktar yok zaman yok. Dolayısıyla piyasalarda soru işaretleri yine devam ediyor. Hem miktarın hem de zamanın Çin'den belirtilmemesi petrol fiyatlarındaki düşüşü beraberinde getirdi jeopolitik risk başlıklarının karşımızda olmasına rağmen. Ons altın tarafına baktığımızda ise özellikle 50 baz puanlık indirimin 25 baz puana kaymasına rağmen güçlü görünümün devam ettiğini görüyoruz haftaya bir miktar zayıf bir seyirle başlasa da. Neler beklemek lazım iki tarafta da?"

"PETROL TARAFINDA HİKAYENİN ÇOK ENTERESAN SEVİYELERE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Stratejist Cüneyt Paksoy altın ve petrol değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle petrolden başlarsak, çünkü 6 Kasım'a bir şey kalmadı. Ben 6 Kasım'dan sonra asıl petrol tarafında hikayenin çok enteresan seviyelere geleceğini düşünüyorum. Amerikan seçimlerine kadar petrolün belli bir dengede kalması gerekiyordu. Bu ABD için çok önemli idi ve bu yaşanıyor zaten. Yani bu kadar siyasal risk, jeopolitik risk, bu kadar genişlemeci adım, hatta FED'in dahi rotasyon değişikliği, Avrupa Merkez Bankası'nın rotasyon değişikliği... Bu arada Çin'in de bu genişlemeci süreci çok ironi haline geldi. Yani o kadar çok adım atıldı ama yetmiyor ve her seferinde yeni adımlar beklentisi piyasada Çin'e dair hani bakışı bir yandan yukarı yönlü teşvik ederken ama bir yandan da Çin'deki sürecin ne kadar risk taşıdığı anlamında da piyasaları tedirgin ediyor. Özellikle gayrimenkul sektörü dışında diğer reel sektörün de reel yani diğer sektörlerin de diyelim daha doğru ifadeyle, problem yaşama ihtimali yüzde 5'in altında büyüme sonrası Çin'i alternatif hale getiriyor global piyasalarda. Hem getiri anlamında hem risk anlamında. Onun için dolar/yuana da bakmak zorunda kalacağımız bir döneme de girdik çok net bir şekilde.

"YILIN SON ÇEYREĞİNDE VE 2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE ÇOKÇA KONUŞMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

Petrol fiyatlaması niye önemli? Brent petrol... Amerikan petrolü tabii ikisi beraber ama biz brent petrol üzerinden gidiyoruz daha çok bize de etkisi açısından. Normal şartlarda daha yukarıda bir petrol fiyatlaması oluşması beklenir bu kadar risk varken ve bu kadar yine de yapılmış adım varken Çin'den gelen... FED'in rotasyon değişimi, Avrupa Merkez Bankası rotasyonu değişim ama dediğim gibi 6 Kasım'a kadar böyle gidecek gibi. Yine de tekniği hatırlamakta fayda var. 83 dolar geçilecek olursa önümüzdeki dönem, yani alçalan trend direnci geçilecek olursa ortalamalar da orada kümelendi, grafik net gösteriyor, hareketin hızlanma ihtimali... Geçen hafta oradan döndük, o bölgeye geldik oradan döndük. Eğer o bölge geçilirse yani 80-83 dolar üzerinde fiyatlamalar başlarsa önce 87 dolar ara direnç, fibo direnci, devamında 90-100 dolarlar potansiyeli. İşte bunu maalesef yılın son çeyreğinde ve 2025'in ilk çeyreğinde çokça konuşmak zorunda kalabiliriz. Enflasyon hala yüksekken bizim için de önemli bir fiyatlama brent petrol fiyatlaması, petrolü yakından takip edeceğiz. Emtia anlamında belki emtiaların yukarı gidişi ekonomilerin normalleşmesi adına iyi gözüküyor olsa da petrol hikayesiyle ayrışan bir grafik.

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATIDIR"

Ons altına da gelince hani riskin fiyatlanması aylardır hatta birkaç yıldır belirttiğimiz o yukarı yönlü trendin devamını getiriyor, getirmeye de devam ediyor. Bir ara bir 3-4 yıllık bir sıkışma bölgesi yaşamıştık, ons altında 2080 kırılana kadar ondan sonra hareket çok hızlanır demiştik ve hedefler belirtmiştik; 2500'ler devamında 2800'ler ve kademe kademe o hedeflere doğru ilerleyen bir ons altın grafiğimiz var. Bir yandan güvenli liman grafiği olarak fiyatlanıyor, bir yandan işte potansiyel faiz indirim süreçlerinin getireceği o emtia gömleğini giyme efekti de fiyatların içinde. Ben çok uzun zamandır ons altında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyen biri olarak bu grafiğe baktığımda hareket çok potansiyel, geçen hafta 2600 demiştik, tam oradan döndük. 2600 kırılmamalı kısa vadede. Tam oraya dokunarak yukarı yönlü tepki üretmeye devam etmişti. 2600 üzerinde kaldıkça 2650 üzerinde kuvvet kazandıkça 2700, 2730'lar ilk bölge, devamında 2800'ler ara bölge, bu önemli bir direnç. Oraya kadar potansiyelimiz var bu yıl için net söyleyeyim. Hatta önümüzdeki sene 3000 ve üzeri fiyatlamalar da var ama gelecek potansiyel düzeltmelerde ki şu hareketi de unutmayalım; beraber yükseliyor an itibarıyla hem dolar endeksi hem ons altın. Bunu zaman zaman yaptığını da belirtmiştik ama yine de 2600 altında 2500, 2550 bölgesi önemli bir destektir, aynı zamanda alım bölgesidir. Trend desteği de 2450'lerdir fibo bölgesidir. Oralar kırılmadıkça yön yukarıdır, geri çekilmeler alım fırsatıdır"