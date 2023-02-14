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Altın için bakanlıktan çok kritik adım! Rekor kırmıştı: Geçici olarak tamamen durdurulacak…

14.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ithalatı Ocak'ta rekor kırarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın depremlerin ekonomik etkisiyle mücadele etme kapsamında yeni bir adım attığı iddia edildi. Bu kapsamda bazı altın ithalatlarında geçici durdurma kararı alınacağı öğrenildi.

Altın için bakanlıktan çok kritik adım! Rekor kırmıştı: Geçici olarak tamamen durdurulacak…

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı 2023 yılına rekorla başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Ocak ayında altın ithalatı 68 bin 330 kg ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştı.

ALTIN İTHALATINI AZALTACAK ADIM GELDİ

Bu sabah açıklanan verinin ardından, Kahramanmaraş’taki depremlerin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulması için karar alındığı belirtildi. Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde giderek artan ve cari açık üzerinde olumsuz etkileri gözlenen altın ithalatını düşürmek için bir süre önce çalışma başlattı.

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Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen çalışma ile, mal mukabili altın yani malların doğrudan ithalatçıya gönderildiği ve mal bedelinin önceden belirlenen vadede ödendiği yöntemle yapılan altın ithalatı bir süreliğine tamamen durdurulacak.

ALTIN


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Altın

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